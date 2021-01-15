Казахстанские стартапы могут получить 150 миллионов тенге

Аудитория потенциальных получателей теперь включает представителей МСБ и стартапы, которые могут получить до 150 миллионов тенге.

АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (QazInnovations) при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявляет о старте приема заявок стартап-проектов на инновационные гранты. Этот механизм получения грантовых средств является пилотным, а главным отличием инновационных грантов 2021 года является ориентир на стартап-проекты с инновационными технологиями, гибкие условия статьей финансирования, упрощенная первичная подача документов, сокращенные сроки рассмотрения и отбора заявок через онлайн-портал.

Также повышается доля финансирования со стороны государства. Теперь инновационный грант от QazInnovations может покрыть до 90% общих расходов на коммерциализацию технологии, так как аудитория потенциальных получателей теперь включает представителей МСБ и стартапы, которые могут получить до 150 миллионов тенге.

Совет по рассмотрению заявок будет состоять из инвесторов и независимых экспертов с опытом коммерциализации и инвестирования, которые в первую очередь заинтересованы в развитии самой инновационной экосистемы. Десятка проектов на ранних стадиях получит по 10 миллионов тенге, а один стартап проект — до 140 миллионов тенге на масштабирование.

Для получения гранта стартапу нужно быть субъектом малого предпринимательства и иметь прототип (MPV). Прием заявок на выделение грантов для стартапов пройдет с 1 февраля по 12 февраля текущего года. Проекты, получившие инновационный грант, берут на себя встречное обязательство в течение трех лет после освоения средств гранта достигнуть реализации продукции не менее чем на 10% от суммы инновационного гранта. Чтобы избежать недобросовестного использования государственных ресурсов, предусмотрена ответственность за некачественное или несвоевременное исполнение обязательств со стороны грантополучателей. Подать заявку и узнать больше информации о процессе получения инновационного гранта можно на официальном сайте Qazinn.kz.