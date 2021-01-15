На госорганы РК совершено 594 миллиона атак

Всем владельцам критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры необходимо подключаться к интернету через ЕШДИ в целях обеспечения безопасности.

За 2020 год АО «Государственная техническая служба» выявила и заблокировала 594 миллиона сетевых атак различного уровня на электронные ресурсы государственных органов. Как отмечают в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, благодаря Единому шлюзу доступа в интернет при подключении к интернету существенно снизятся риски несанкционированного доступа и вредоносного воздействия на электронные информационные ресурсы ГО.

В этой связи министерство уведомляет государственные органы, органы местного самоуправления, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора, а также собственников и владельцев критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры о необходимости подключения к интернету через ЕШДИ в целях обеспечения безопасности.

Для подключения к ЕШДИ необходимо обратиться к оператору связи, предоставляющему услуги доступа к интернету. Проверить, подключен ли компьютер к ЕШДИ, можно онлайн с помощью сервиса Support.sts.kz/checkip или через телеграм-бот @usiag_bot. Данные, предоставляемые этими сервисами, актуальны на момент проверки. Стоит отметить, что за нарушение вышеуказанного требования законодательства предусматривается административное взыскание в виде штрафа (статья 641 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»).