Samsung открывает предзаказ серии Galaxy S21 в Казахстане

Samsung Electronics представила новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S21, S21 и S21 Ultra — инновационные мобильные устройства, раздвигающие границы возможного!

Линейка Galaxy S21 обладает оригинальным, смелым дизайном, который выделяет ее среди других устройств. Стильное, оригинальное решение Contour Cut Camera, органично вписанное в металлический корпус смартфона, притягивает взгляды своим утонченным видом.

Смартфоны серии Galaxy S21 могут похвастать «умным» безграничным дисплеем (с диагональю 6,2 дюйма у Galaxy S21, 6,7 дюйма у Galaxy S21+ и 6,8 дюйма у Galaxy S21 Ultra) Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120Гц, благодаря чему вы можете наслаждаться удивительно плавным и четким изображением. При этом интеллектуальный экран автоматически адаптирует частоту в зависимости от воспроизводимого контента для максимально длительной автономной работы устройства.

Одно из ключевых преимуществ линейки — передовые возможности фото- и видеосъемки. Galaxy S21 Ultra оснащен четырьмя основными камерами (сверхширокоугольной, широкоугольной и двойным телеобъективом) с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором, которые выдают насыщенные цветами 12-битные HDR-фотографии. Кроме того, впервые на смартфоне Galaxy можно снимать в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры.

При зумировании на Galaxy S21 Ultra не нужно беспокоиться о потере качества изображения — два оптических телеобъектива (3-кратный и 10-кратный) обеспечивают кристально четкие снимки даже на дальнем расстоянии.

Впервые на смартфоне серии S стали доступны функции инновационного пера S Pen. С ее помощью на Galaxy S21 Ultra можно рисовать, создавать заметки, редактировать фото и подписывать документы, а версия S Pen Pro предлагает расширенные возможности, например съемку групповых селфи одним кликом!

Предзаказ новинок в Казахстане продлится с 14 января по 4 февраля включительно, продажи стартуют 5 февраля. Покупателей по предзаказу, сделавших предоплату, ждут крутые подарки: с Galaxy S21 Ultra идут беспроводные наушники нового поколения Galaxy Buds Pro и трекер Galaxy SmartTag, а к Galaxy S21/21+ прилагаются беспроводные наушники Galaxy Buds Live и трекер Galaxy SmartTag.

Подробнее о серии Galaxy S21 можно узнать на официальном новостном сайте Samsung Newsroom Kazakhstan.