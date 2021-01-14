Хакер из РК перенес госзакупки на 164 млрд тенге

Ему ограничили свободу на два года.

В мае 2020 года хакер атаковал сайт Goszakup.gov.kz и перенес 7 901 госзакупку на 164 миллиарда тенге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК. КНБ при содействии Центра электронных финансов установил гражданина, который совершил атаку с целью получения преимуществ при участии в электронных государственных закупках.

«По результатам расследования и проведенной компьютерно-технической экспертизы вина лица полностью доказана, орудия совершения преступления изъяты», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что 22 декабря Сарыаркинский районный суд Нур-Султана признал хакера виновным по статье 207 ч.2 п. 1 УК РК «Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций» и вынес наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, с лишением права заниматься деятельностью в сфере электронных государственных закупок сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.

Напомним — ранее в РК прошли киберучения «Кибербезопасность Нур-Султан-2020». В рамках расследования кибератак на инфраструктуру государственных органов и КВОИКИ развернут оперативный штаб, сформированы соответствующие группы, которыми проведен комплекс мероприятий, направленных на розыск условных нарушителей и формирование доказательной базы киберпреступлений.