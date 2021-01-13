Как будет проходить электронное таможенное сопровождение грузов в Казахстане

Определено взаимодействие таможенного органа, декларанта, перевозчика и национального оператора информационной системы отслеживания.

С 16 января вступают в силу поправки в таможенное законодательство, позволяющие органам государственных доходов в режиме реального времени определять точное местоположение по маршруту следования грузового транспортного средства. Поправками также предусмотрено информирование таможенным органом декларанта и перевозчика в случае принятия решения о применении электронного таможенного сопровождения, передает Today.kz http://today.kz/.

Непосредственно электронное таможенное сопровождение осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок. Ранее были внесены дополнения в Закон РК «Об автомобильном транспорте», где предусмотрены понятия «национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок», а также компетенция правительства Республики Казахстан по определению национального оператора системы отслеживания международных автомобильных перевозок. При этом в рамках данных поправок указанный оператор предоставляет услуги по аренде навигационных пломб, которые навешиваются на транспортные средства и с применением которых осуществляется отслеживание перемещения ТС.

В настоящее время разработан проект порядка осуществления электронного таможенного сопровождения транспортных средств, в котором определено взаимодействие таможенного органа, декларанта, перевозчика и национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок.