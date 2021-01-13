В РК обсуждают возможность ограничения смартфонов в школах

Пока каждое учебное заведение решает этот вопрос внутренними приказами.

Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова прокомментировала проект приказа ведомства, в котором предусматривается запрет использования смартфонов в средних учебных заведениях. Речь идет о приказе, который вывешен для общественного обсуждения.

Вместе с тем она опровергла слухи, которые распространяются в соцсетях и рассылаются посредством мессенджеров о том, что приказ о запрете уже введен в действие.

«Я думаю, коллеги понимают, что такие проекты приказов всегда вывешиваются, чтобы мы услышали, мнение общественности и наших коллег-педагогов. Поэтому после того, как снимем этот приказ с обсуждения, обязательно будут вноситься определенные коррективы с учетом мнений и предложений, которые поступают на общественный портал. Вопросы ограничения использования телефонов обсуждаются не один день. Разные мнения присутствуют. Мы будем изучать этот вопрос, чтобы принять окончательное решение», — заявила Шолпан Каринова.