Более 36 тысяч казахстанцев воспользовались порталом соцуслуг в 2020 году

Портал соцуслуг позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

В 2020 году через портал социальных услуг более 16,8 тыс. лиц с инвалидностью заказали технические средства и услуги реабилитации, а 19,6 тыс. человек оформили получение гарантированных социальных пакетов. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда. В течение года посредством портала гражданам была предоставлена возможность приобретения 24 видов технических средств реабилитации. Ею воспользовались более 16,3 тыс. человек, которым выдано 28,8 тыс. ТСР. Отмечается, что на данный момент перечень включает 67 видов ТСР, в дальнейшем список будет расширяться.

В октябре 2020 года в пилотном режиме запущен функционал по заказу через портал услуг индивидуальных помощников и специалистов жестового языка, а также по выбору организации для получения санаторно-курортного лечения. За прошлый год осуществлено 172 заказа услуг индивидуального помощника, 157 услуг специалиста жестового языка и принято 210 заказов на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, на портале в пилотном режиме запущен функционал по выдаче государственного социального пакета получателям адресной социальной помощи. По итогам года 19,6 тыс. человек получили более 40 тыс. ГСП.