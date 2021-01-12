Атамекен будет уведомлять бизнес об ограничениях в онлайн-режиме

В НПП разработали систему на базе InfoKazakhstan, в которой будет оперативно обновляться информация по ограничениям с учетом санэпидобстановки в регионе.

За время пандемии бизнес столкнулся с проблемой — частая смена постановлений региональных санврачей РК. К примеру, в одном регионе с начала пандемии принято более 50 постановлений, которые объемом занимают более 100 страниц. Предприниматели не успевают следить за изменениями. Усугубляют ситуацию и разные правила работы похожих бизнесов в одинаковой санэпидобстановке в разных регионах. В результате в отношении ТРЦ, рынков, образовательных центров, кинотеатров, объектов туризма и фитнес-центров и пр. в регионах с одинаковой эпидемиологической обстановкой применялись разные ограничения по заполняемости и времени работы.

«Сегодня принятые главным санврачом нормы могут быть пересмотрены санврачами регионов, которые вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе», — рассказала заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

В декабре 2020 года МВК поддержала предложение Нацпалаты систематизировать данные по санитарным нормам. Согласно постановлению главного санитарного врача № 68 от 25 декабря действующие в регионах ограничения разделены на категории по трем зонам — «зеленая», «желтая» и «красная».

«Мы оперативно получаем постановления санитарных врачей из каждого региона. Данные обновляются в системе, и скоро предприниматель сможет увидеть в онлайн режиме, какие ограничения действуют для его вида бизнеса. Наша система облегчит работу предпринимателям», — рассказала заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Чтобы облегчить работу предпринимателей, на сайте InfoKazakhstan размещена таблица с данными о частичном и полном ограничении по видам деятельности для каждого региона, а также меры, принятые государственным санитарным врачом РК. Данные ежедневно обновляются с учетом постановлений санврачей. На сегодня, с учетом изменений постановления главного санитарного врача от 25 декабря, обновлено уже 10 постановлений региональных санитарных врачей.