Органы госдоходов не планируют администрировать переводы физлиц

В ведомстве прорабатывают вопрос по фискализации платежей и переводов для предпринимателей.

В Комитете государственных доходов МФ РК официально опровергли сообщение касательно администрирования банковских счетов физических лиц в целях предпринимательской деятельности. Как заявили в пресс-службе КГД МФ РК, предприниматели обязаны отражать их доходы посредством контрольно-кассовых машин и выдавать чеки физическим лицами при совершении покупок товаров и услуг.

«Тем самым вы выражаете свою гражданскую позицию, проявляете нулевую терпимость к нарушению закона и защищаете свои права», — говорится в сообщении.

В ведомстве прорабатывают вопрос по фискализации платежей и переводов для предпринимателей при расчетах за товары, работы и услуги. Однако эти новшества не затронут переводы физических лиц, использующих переводы в личных целях.