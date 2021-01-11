В РК запускают космический мониторинг сельскохозяйственных земель

Проектом должны быть охвачены все регионы.

В Министерстве сельского хозяйства прошло заседание коллегии, на котором представлены отчеты Комитета по управлению земельными ресурсами и местных исполнительных органов по исполнению поручений Главы государства об эффективном использовании сельхозземель. Основной докладчик, председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Г. Бимендина, отметила, что в соответствии с поручением Президента министерством была подготовлена законодательная база для внедрения космомониторинга сельхозземель и в 20 раз увеличена ставка налога на неиспользуемые земли. Это существенно ускорило процесс выявления неиспользуемых земель. Так, в 2020 году обнаружено около восьми млн неиспользуемых гектаров – на полмиллиона больше, чем в 2016, 2017 и 2018 годах.

«Главой государства на втором заседании НСОД было поручено закончить все подготовительные работы и провести пилотный проект по космомониторингу земли в ряде областей в 2020 году. В соответствии с этим поручением пробный проект по космомониторингу был запущен в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях. Эти регионы были выбраны не случайно – именно от них поступало наибольшее количество жалоб в сфере землепользования», - рассказала Бимендина.

По озвученным данным, в четырех регионах было выявлено 8,3 млн га неиспользуемых земель. Из них 0,7 млн га – пашни, а 7,6 млн га – пастбищные угодья. В госсобственность возвращено 4,2 млн га, в сельхозоборот вовлечено 4,8 млн.

«Это свидетельствует об усилении госконтроля за использованием и охраной земель и ужесточении принимаемых мер», - добавила председатель КУЗР.

В декабре 2020 года пилотный проект был завершен. Поскольку пробы были успешны, правительством принято решение с 1 января 2021 года начать космомониторинг на всей территории республики. А для системного решения вопроса вовлечения сельхозземель в производственный оборот Минсельхозом разработаны два законопроекта, которые предусматривают меры по дальнейшей цифровизации земельных отношений, а также сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до одного года. Вносимые изменения позволят упростить процедуру предоставления земельных участков и минимизировать взаимодействие населения с госорганами путем цифровизации услуг в сфере земельных отношений.