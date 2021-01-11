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На 803,9 млрд тг оказано услуг связи в РК за 11 месяцев

Сельчане, попросившие Илона Маска стать акимом, получили интернет

В населенном пункте установили 12 дополнительных базовых станций.

11 января 2021 10:02, Profit.kz
Рубрики: Связь, Регионы

Жители пристоличного села Косшы этим летом обратились к американскому миллиардеру и изобретателю Илону Маску с просьбой обеспечить им стабильный интернет и стать акимом. Воззвание было опубликовано в социальных сетях. В связи с пандемией коронавируса жители села Косшы, как и многие казахстанцы, были вынуждены сидеть дома. В самоизоляции им приходилось работать онлайн, а дети перешли на дистанционное обучение — вот тут-то они и познали качество связи, передает Ust-Kamenogorsk City.

«Нам срочно нужен интернет, живем в пяти минутах езды от города, а нет цивилизации», — возмущались пользователи.

Недавно в населенном пункте установили 12 дополнительных базовых станций. Это позволило обеспечить косшынцев надежной цифровой связью с миром. Кроме того, введены в строй оптические сети в многоквартирном секторе села.

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