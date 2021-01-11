Medium разблокирован в Казахстане

Ограничения доступа к известной блог-платформе, на которые жаловались казахстанцы, теперь сняты.

Центр анализа и расследования кибератак сообщил о снятии блокировки с сайта Medium, одного из самых посещаемых в мире. Доступ к Medium.com был ограничен на основании решения суда в связи с распространением информации, запрещенной законодательством РК (на ресурсе была размещена статья по сбору атомной бомбы в домашних условиях, что выявили в ходе мониторинга на интернет-ресурсе). В декабре прошлого года для разблокирования доступа к блог-платформе сотрудники команды ЦАРКА направили письмо в службу поддержки с просьбой удаления статьи, из-за которой заблокирован весь ресурс на территории страны.

«Служба поддержки Medium ответила, что доступа к указанной статье для пользователей на территории Республики Казахстан был закрыт. С этим ответом мы повторно обратились в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с просьбой разблокировки Medium. Таким образом, ЦАРКА во взаимодействии с МИОР поспособствовало снятию ограничения к блог-платформе Medium. В настоящее время казахстанские пользователи вновь получили возможность свободно читать тысячи статей и блогов. Надеемся, что проблем больше у казахстанских пользователей с данным ресурсом не возникнет», — сообщили представители ЦАРКА.