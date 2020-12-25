В Кызылорде открылся цифровой ЦОН

Госкорпорация «Правительство для граждан» открыла в центре города цифровой ЦОН, оснащенный передовыми технологиями.

Услугополучатели могут самостоятельно отправлять электронные заявки и получать доступ к услугам с помощью компьютеров и планшетов. В цифровом центре организовано 15 мест для получателей услуг. В процессе оказания услуг операторы не участвуют — только шесть специалистов предоставляют консультации по получению электронных услуг. Также в отделе будут работать обучающие классы с целью повышения цифровой грамотности населения.

«С начала года фронт-офисы филиала заняли лидирующие позиции по республике в рейтинге по качественному обслуживанию. Специалистами Центра обслуживания населения в этом году оказано 628 780 услуг. Стоит отметить, что увеличилось и количество электронных услуг. Главной особенностью нового цифрового центра является то, что государственные услуги предоставляются полностью автоматически», — сказал директор Кызылординского областного филиала «Правительства для граждан» Айдын Кайруллаев.

По его словам, в области востребованы услуги по получению электронной цифровой подписи, регистрации транспортных средств, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, назначению социальных выплат и получению водительских удостоверений.

Аким города и руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Кызылординской области, принявшие участие в церемонии открытия, отметили, что повышение процентной доли получения государственных услуг в электронном виде — это приоритет для того, чтобы государственные услуги были доступны населению.

Цифровой ЦОН в городе Кызылорда находится по адресу улица Бектурганова, 70. Центр будет обслуживать граждан с 09.00 до 18:00 утра в соответствии с постановлением главного санврача Кызылординской области.