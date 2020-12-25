Интернетизация вузов идет полным ходом

Онлайн-услуги в области высшего образования выросли почти в 50 раз за год.

В третьем квартале 2020 года в области высшего образования было оказано услуг на 89,4 млрд тг — на 29,8% больше, чем в третьем квартале 2019 года. В том числе на 64,1 млрд тг оказали услуг за счет бюджета, на 24 млрд тг — за счет населения, на 1,3 млрд тг — за счет предприятий. Как отмечают аналитики Finprom, объем услуг через интернет в текущем году достиг 32,9 млрд тг, увеличившись сразу в 49,4 раза. Для сравнения: в третьем квартале прошлого года услуг в области высшего образования оказали на 68,8 млрд тг, годовой рост составлял 7,1% за год. Через сеть интернет оказали услуг всего на 664,6 млн тг.

В региональном разрезе наибольший объем услуг оказали в столице — 36,9% от РК, или 33 млрд тг (рост сразу в 1,9 раз по сравнению с третьим кварталом прошлого года). Еще почти треть услуг оказали в Алматы — 28,5 млрд тг (рост на 4,2% за год). Замыкает тройку регионов Шымкент — 4,4% от всех услуг в секторе по РК, или 3,9 млрд тг (плюс 6% за год).

По итогам третьего квартала большую часть услуг (89,3%) в области высшего образования оказал крупный бизнес — 79,8 млрд тг (рост на 39,7% за год). На средние предприятия пришлось 4,2 млрд тг (плюс 1,5% за год), на малые — 5,4 млрд тг (минус 29,2%).

Сегодня 84% студентов в стране обучаются в дистанционном формате, а 16% — в смешанном формате. Межведомственная комиссия по противодействию коронавирусной инфекции приняла решение, согласно которому обучение по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT-направлениям осуществляется исключительно в онлайн-режиме. По таким направлениям, как медицина, инженерные специальности, по которым трудно в дальнейшем обучать дистанционно, применяется смешанный формат.