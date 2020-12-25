Студенческие билеты теперь в электронном формате

Их перевод в цифровой формат направлен не только на экономию денежных средств, но и на обеспечение быстрого способа подтверждения статуса студентов.

С декабря 2020 года студенческие билеты обучающихся вузов и колледжей в РК доступны в электронном формате на сайте eGov и в мобильном приложении eGov mobile. На главной странице приложения электронного правительства и eGov mobile размещен сервис по хранению личных электронных документов — «Цифровые документы». В этом сервисе и располагается электронный студенческий билет вместе с другими личными документами студента.

Мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Авторизоваться в приложении можно с ЭЦП или посредством одноразового пароля.

«Все вузы и колледжи тратят огромные средства на бумажные студенческие билеты. Теперь представьте: каждый студенческий билет в среднем стоит 1000-1200 тенге. При этом не секрет, что достоверность бумажного документа сложно подтвердить, когда человек хочет воспользоваться студенческими льготами. А в мобильном приложении eGov mobile достоверность подтверждает электронное правительство. Поэтому перевод студенческих билетов в цифровой формат направлен не только на экономию денежных средств, но и на обеспечение быстрого способа подтверждения статуса студента», — прокомментировал новшество вице-министр образования и науки Рустем Бигари.