Отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам.

Нурлан Ермекбаев в ходе брифинга в СЦК рассказал, насколько сейчас востребованы новые технологии в армии. По его словам, в 2018 году был определен такой приоритет как «национальная безопасность и оборона». Создан национальный научный совет и определено 16 научно-исследовательских проектов для министерства обороны. Благодаря этому высшие военно-учебные заведения смогли участвовать в конкурсах и получать гранты на научную работу.

«Уже есть результаты. В частности, национальный университет обороны разработал новую модель разведывательного беспилотного летательного аппарата, который имеет наше отечественное программное обеспечение, что очень важно, защищенный канал связи отечественный, отечественную авионику, отечественную систему управления. Они в 2-3 раза дешевле зарубежных аналогов, хотя по качеству не уступают им. Другой очень интересный научный проект, связанный с новыми технологиями — это геоинформационная платформа специального назначения. Она позволяет аккумулировать и обрабатывать информацию, данные со спутниковых снимков, картографических материалов, фотоснимков. Переводить это в цифровой формат, 3D, изготавливать макеты для учений, карты различных изображений, видов и форматов. Все это облегчает командирам процесс принятия решений и планирование операций», — рассказал глава оборонного ведомства.

Кроме того, военный институт инженеров радиоэлектроники и связи разработал собственную модель противодронного ружья. Устройство может вывести из строя систему управления и посадить незаконный беспилотный летательный аппарат в радиусе полукилометра. А еще действует уникальный военно-научный взвод. В нем проходят срочную службу 12 солдат с высшим техническим образованием. Свои знания они применяют при научных разработках. В целом же, казахстанская армия не обделена передовыми образцами вооружения и техники.