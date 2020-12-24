Доход «Казпочты» от международных посылок снизился на 20%

Из-за пандемии приостанавливался почтовый обмен с 44 странами.

Объем международных почтовых отправлений «Казпочты» в текущем году снизился на 30%. Об этом сообщил глава компании Канат Алпысбаев, передает «Курсив». Он напомнил, что Казахстан временно приостанавливал международное почтовое сообщение.

«Порядка 44 стран попали в список государств, с которыми Казахстан был вынужден сократить почтовый обмен. Объем международных почтовых отправлений снизился на 30% по отношению к прошлому году», — отметил Алпысбаев.

В связи с этим в компании ожидают, что выручка по международным отправлениям по итогам 2020 года снизится на 19-20% (1,5 млрд тенге) по сравнению с прошлым годом. При этом отмечался рост количества клиентов и объем предоставленных услуг в сегментах курьерной доставки и перевозки посылок внутри страны. Объем отправлений, доставленных курьером, за 11 месяцев вырос на 15%, до 1,6 млн, объем посылок — на 30%, до 4,4 млн. Также на 22% упали объемы денежных переводов.

Одна из новых точек роста для «Казпочты» — выпуск платежных карт. Доход от выпуска платежных карт за 11 месяцев вырос на 60%, до 1,7 млрд тенге.

«Эмиссия новых карт выросла на 74%. По итогам 11 месяцев Казпочта привлекла более 450 тысяч новых клиентов в этом направлении», — отметил Алпысбаев.