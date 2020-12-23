В феврале 2021 года в Алматы отключат аналоговое телевещание

В Казахстане продолжается переход на цифровое эфирное телевидение.

Реализация государственной программы «Цифровой Казахстан» является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. В рамках данной программы активно внедряется проект по переходу на ЦЭТВ при непосредственном участии и АО «Казтелерадио».

Главная задача — строительство радиотелевизионных станций. На данный момент из 827 РТС, которые были заложены в проекте, построено 543. Из них в этом году заработали 68 цифровых радиотелевизионных станций: 13 — в Северо-Казахстанской, 16 — в Кызылординской, 6 — в Восточно-Казахстанской, 5 — в Актюбинской, 4 — Акмолинской, 16 — Карагандинской и 8 — Атырауской областях. В декабре этого года в Карагандинской области в тестовом режиме состоялся запуск пяти РТС, а до конца года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще три. В городе Ерейментау Акмолинской области запущена в действие одна радиотелевизионная станция.

В следующем году намечено завершить строительство 87 РТС, а также начать и завершить строительство 139 новых станций. Полное отключение аналогового телевещания в Алматы и Северо-Казахстанской области планируется осуществить в феврале 2021 года. До 1 декабря 2021 года на «цифру» полностью перейдут Карагандинская область и город Нур-Султан.

В целом, охват населения цифровым эфирным телевещанием уже составил 90,96%, а к 2022 году предполагается охватить более 95% населения.