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Казахстан предложил Узбекистану использовать Kazsat

Страны планируют создать СП для оказания услуг спутниковой связи

21 декабря 2020 14:00, Profit.kz
Рубрики: Связь, Соседи

Казахстан и Узбекистан планируют создать СП для оказания услуг спутниковой связи и вещания на территории РУз. Данный вопрос обсуждался в Нур-Султане в ходе встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с исполняющим обязанности гендиректора Агентства космических исследований и технологий Шухратом Кадировым, передает «Курсив».

Казахстан предложил совместно использовать возможности своей системы дистанционного зондирования земли и космической системы связи Kazsat при разработке геопорталов по мониторингу сельскохозяйственных земель и городской застройки. Стороны также обсудили проект соглашения между РУз и РК о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и договорились об организации стажировок узбекских специалистов на предприятиях Казкосмоса.

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