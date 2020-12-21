Казахстан предложил Узбекистану использовать Kazsat

Страны планируют создать СП для оказания услуг спутниковой связи

Казахстан и Узбекистан планируют создать СП для оказания услуг спутниковой связи и вещания на территории РУз. Данный вопрос обсуждался в Нур-Султане в ходе встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с исполняющим обязанности гендиректора Агентства космических исследований и технологий Шухратом Кадировым, передает «Курсив».

Казахстан предложил совместно использовать возможности своей системы дистанционного зондирования земли и космической системы связи Kazsat при разработке геопорталов по мониторингу сельскохозяйственных земель и городской застройки. Стороны также обсудили проект соглашения между РУз и РК о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и договорились об организации стажировок узбекских специалистов на предприятиях Казкосмоса.