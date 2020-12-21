В КНБ подвели итоги киберучений

Учения «Кибербезопасность Нур-Султан — 2020» проходили с 6 по 12 декабря совместно с МЦРИАП.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан подвел итоги учений «Кибербезопасность Нур-Султан — 2020», направленных на проверку эффективности технических систем «Киберщита Казахстана», а также определение уровня готовности ответственных государственных органов и организаций к реагированию на инциденты информационной безопасности.

Как отметили в ведомстве, по результатам учений получен уникальный опыт в масштабе региона по противодействию информационным и кибератакам в отношении цифровой информационно-коммуникационной инфраструктуры страны, выявлены проблемные вопросы в обеспечении информационной безопасности. В рамках расследования кибератак на инфраструктуру государственных органов и КВОИКИ развернут оперативный штаб, сформированы соответствующие группы, которыми проведен комплекс мероприятий, направленный на розыск условных нарушителей и формирование доказательной базы киберпреступлений. Также проведены мероприятия по задержанию двух «киберджихадистов», с фиксацией следов противоправной деятельности.

Напомним, в связи с проведением учений жителям столицы рекомендовали установить сертификат безопасности, в связи с чем снова поднялся вопрос о его использовании. В результате производители нескольких популярных браузеров заявили о блокировке казахстанского сертификата.