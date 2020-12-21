Открылась регистрация на Skolkovo Junior Challenge 2021

Приглашаются учащиеся 7-10 классов из России и стран СНГ.

Международная гимназия Инновационного центра «Сколково» открыла регистрацию на олимпиаду Skolkovo Junior Challenge 2021. Она проходит с 1 декабря 2020 года по 21 мая 2021 года. Приглашаются учащиеся 7-10 классов из России и стран СНГ, которые интересуются физикой, математикой, программированием, химией и экономикой. Соревнования пройдут в онлайн-формате. Школьники будут состязаться в знаниях по направлениям энергетических, биомедицинских, промышленных и информационных технологий. Для участия понадобится знание английского языка.

Задания олимпиады сформулированы в рамках концепции Целей устойчивого развития ООН на 2015–2030 годы. Учащимся предстоит создать план электрификации территории населенного пункта, основанный на использовании альтернативных источников энергии; разработать систему по восстановлению природных источников и безотходную модель их использования; спроектировать совокупность технических процессов для аэрокосмического комплекса и разработать программный продукт для улучшения процессов подготовки киберспортивных соревнований.

«Эта олимпиада, безусловно, отличается от олимпиады прошлого года и по содержанию, и по формату. Мы существенно расширяем пул партнеров, которые помогут в экспертизе и оценке заданий и решений участников. Включили новый IT-трек для ребят, увлекающихся информационными технологиями. Онлайн-формат и новая площадка соревнований позволят участникам искать единомышленников и привлекать их в свои команды, что сделает состязание местом для знакомства и интеллектуальной коммуникации», — говорит Оксана Демьяненко, директор Международной гимназии Инновационного центра «Сколково».

После регистрации школьникам предстоит пройти два заочных отборочных этапа. Финал состоится с 19 по 21 мая 2021 года в формате онлайн-хакатона. Экспертное жюри поставит оценку за точность и креативность выполненных заданий, командную работу, а также определит индивидуальный рейтинг каждого участника.

Участников и финалистов также ждут лекции от международных экспертов и ценные призы от партнеров. Три победителя в индивидуальном зачете получат возможность стать студентами Международной гимназии ИЦ «Сколково».

«В прошлом году олимпиада Skolkovo Junior Challenge показала, как комплексная командная инженерная разработка может быть переведена в онлайн без потери содержания. Уверен, что и в этом году в результате совместной работы школьников с экспертами в области энергетических, биомедицинских, информационных и промышленных технологий мы увидим новые интересные технологические решения», — отметил Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель направления юниоров WorldSkills Russia.

Регистрация на олимпиаду доступна по ссылке. Участие в соревнованиях бесплатное.