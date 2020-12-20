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До 40 трлн тенге выросли транзакции по картам в РК

Зарегистрироваться на eGov можно с помощью биометрии

Теперь в один клик можно пройти все этапы для успешного использования сервисов электронного правительства.

20 декабря 2020 12:36, Profit.kz
Рубрики: Общество

В АО «Национальные информационные технологии» состоялось совместное совещание Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Агентства по противодействию коррупции, в рамках которого была презентована возможность регистрации на eGov с помощью биометрии. Теперь, чтобы зарегистрироваться на портале электронного правительства, в базе мобильных граждан и получить ЭЦП, достаточно пройти биометрическую идентификацию в мобильном приложении eGov Mobile. То есть, в один клик можно пройти все этапы для успешного использования всех сервисов электронного правительства.

Зарегистрироваться на eGov можно с помощью биометрии

«Для того, чтобы пройти регистрацию, необходимо установить последнюю версию приложения eGov Mobile, на странице авторизации нажать на кнопку „Регистрация“. В предложенном сервисе удаленной идентификации Digital id, следуя инструкциям на экране, необходимо пройти биометрическую идентификацию, разрешить доступ к получению данных удостоверения личности и номеру телефона. Ответив на проверочные вопросы и указав адрес электронной почты, необходимо придумать пароль для ЭЦП. После завершения регистрации будет предложено ввести 4-х значный код для быстрого доступа к приложению и запрошено использовать Touch ID/face id. При успешной регистрации пользователь получит доступ к своему личному кабинету и 73 услугам и сервисам в мобильном приложении eGov Mobile», — рассказал Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

В обсуждении проекта принял участие и Багдат Мусин, министр цифрового развития. Он отметил, что новый сервис реализован для упрощения процедуры регистрации — госуслуги теперь станут еще доступнее. Также он поделился планами по цифровизации сферы земельных отношений. Пилотный проект, который запущен в Актобе, позволит купить либо арендовать земельный участок с помощью онлайн-торгов или аукционов.

«Чтобы запустить этот пилот, нужно было связать между собой сразу несколько информационных систем — портал электронного правительства, Единый государственный кадастр недвижимости, геопортал местного исполнительного органа и электронную торговую площадку. Пока пилотный проект доступен только для актюбинцев, и уже состоялись первые торги по двум земельным участкам», — пояснил Багдат Мусин.

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