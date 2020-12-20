Зарегистрироваться на eGov можно с помощью биометрии

Теперь в один клик можно пройти все этапы для успешного использования сервисов электронного правительства.

В АО «Национальные информационные технологии» состоялось совместное совещание Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Агентства по противодействию коррупции, в рамках которого была презентована возможность регистрации на eGov с помощью биометрии. Теперь, чтобы зарегистрироваться на портале электронного правительства, в базе мобильных граждан и получить ЭЦП, достаточно пройти биометрическую идентификацию в мобильном приложении eGov Mobile. То есть, в один клик можно пройти все этапы для успешного использования всех сервисов электронного правительства.

«Для того, чтобы пройти регистрацию, необходимо установить последнюю версию приложения eGov Mobile, на странице авторизации нажать на кнопку „Регистрация“. В предложенном сервисе удаленной идентификации Digital id, следуя инструкциям на экране, необходимо пройти биометрическую идентификацию, разрешить доступ к получению данных удостоверения личности и номеру телефона. Ответив на проверочные вопросы и указав адрес электронной почты, необходимо придумать пароль для ЭЦП. После завершения регистрации будет предложено ввести 4-х значный код для быстрого доступа к приложению и запрошено использовать Touch ID/face id. При успешной регистрации пользователь получит доступ к своему личному кабинету и 73 услугам и сервисам в мобильном приложении eGov Mobile», — рассказал Асет Турысов, председатель правления АО «НИТ».

В обсуждении проекта принял участие и Багдат Мусин, министр цифрового развития. Он отметил, что новый сервис реализован для упрощения процедуры регистрации — госуслуги теперь станут еще доступнее. Также он поделился планами по цифровизации сферы земельных отношений. Пилотный проект, который запущен в Актобе, позволит купить либо арендовать земельный участок с помощью онлайн-торгов или аукционов.

«Чтобы запустить этот пилот, нужно было связать между собой сразу несколько информационных систем — портал электронного правительства, Единый государственный кадастр недвижимости, геопортал местного исполнительного органа и электронную торговую площадку. Пока пилотный проект доступен только для актюбинцев, и уже состоялись первые торги по двум земельным участкам», — пояснил Багдат Мусин.