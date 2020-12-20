В Алматы создают инфраструктуру для IT-бизнеса

В городе открывают центры поддержки и развития IT-проектов, первым из которых стал Alatau Creative HUB.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, как планируется развивать и поддерживать IT-стартапы в южной столице. Для этих целей будет создана специальная инфраструктура.

В открывшемся недавно Alatau Creative HUB будет создана IT-лаборатория. Под нее отведено 1,7 тыс. кв. м. Это пространство для IT-стартапов и IT-инкубатор, школа программирования, центр радиоэлектроники, школа робототехники и тематический центр компетенций университета им. Сулеймана Демиреля, создаваемый по опыту Института дизайна Хассо Платтнера в Стэнфордском университете.

«Подобные центры создадим во всех районах Алматы. В Алмалинском районе частные инвесторы готовят помещения для коворкинга и школы программирования Academie One и бизнес-пространства FIFTY FOUR (‘54). Бизнес также принимает участие в создании инфраструктуры. В Бостандыкском районе на базе многофункционального центра „ТехноДом“ откроется коворкинг-центр для IT-стартапов. То есть, мы создаем инфраструктуру с лучшей атмосферой и эргономикой для свободной и эффективной работы представителей креативных профессий и обучения. IT-лаборатории будут работать по „полному циклу развития“, от идеи до реализации готового проекта и привлечения новых инвестиций», — рассказал аким города.

В многофункциональном центре «Технодом» для начинающих IT-предпринимателей, фрилансеров и небольших команд предоставляются места в опен-спейс офисе. Место можно оплачивать по часам, дням либо ежемесячно. В помещении могут работать до 200 человек. Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что создание таких точек в разных районах города позволит создать разветвленную сеть инфраструктуры для IT-индустрии. Не исключено, что со временем они станут местом рождения новых технологичных компаний.