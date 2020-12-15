Сервис цифровых документов позволит исключить необходимость предъявления их оригинала

Состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по госуслугам.

Состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК), на котором обсудили вопросы цифровизации. В частности, рассматривались задачи по реализации проекта «цифровые документы», возможности бесперебойного предоставления услуг и другие вопросы. Заседание прошло с участием представителей центральных государственных органов, АО «НИХ «Зерде», АО «НИТ», НАО «Правительство для граждан».

МЦРИАП реализован сервис «Цифровые документы», который позволит исключить необходимость предъявления оригинала документов. В настоящее время в сервисе представлено девять документов: удостоверение личности гражданина РК, свидетельства о регистрации или расторжения брака, о рождении ребенка и о перемене Ф.И.О., водительское удостоверение, диплом об образовании, студенческий билет, результат ПЦР-теста.

Эти документы уже легитимны, поскольку в Законе «Об информатизации» введена норма, что электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов, то есть, могут применяться наравне с бумажными. Также даны рекомендации по оптимизации процессов, согласно которым не требуется обязательное предъявление оригиналов документов.

Вместе с тем в этом году более 90% государственных услуг будут доступны в электронном формате, что повышает актуальность бесперебойной работы информационных систем. В целях обеспечения бесперебойности и мониторинга сбоев информационных систем в настоящее время АО «НИХ «Зерде» проводится совместная работа с АО «НИТ» по разграничению ответственности между участниками технологических процессов. Озвучено предложение обеспечить заключение соглашений с государственными органами по принципу SLA (Service Level Agreement, Соглашение об уровне предоставления услуги), что позволит оптимизировать эту работу.

Также для обеспечения электронного оказания услуг по регистрации актов гражданского состояния рассмотрен вопрос внесения изменений в 25 НПА в части исключения выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в бумажной форме. Ожидается, что результатом оказания услуги будет электронная справка с QR-кодом о государственной регистрации актов гражданского состояния, доступная через личный кабинет услугополучателя на Egov.

Кроме того, рассмотрены востребованные услуги МВД, МОН, МСХ. Так, Министерством образования планируется внедрение проактивного формата по услугам образования социального характера, таких как предоставление бесплатного обучения на дому, предоставление путевок в пришкольные лагеря для школьников, бесплатному подвозу в сельские пункты и льготному питанию.