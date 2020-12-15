12-летний футболист из Казахстана стал чемпионом онлайн-турнира по «Футболу для дружбы»

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» уже восемь лет объединяет детей из разных стран мира, увлекающихся футболом.

Свои коррективы 2020-й год внес в жизнь каждого. Глобальная пандемия заставила поменять множество планов, в том числе и в организации спортивно-массовых мероприятий международного уровня. Часть из них была отменена или перенесена на неопределенный срок, но некоторые выбрали новые форматы. Организаторы Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» переосмыслили сложившийся на протяжении семи сезонов подход и в 2020 году все мероприятия для детей провели полностью онлайн.

«Так как эпидемиологическая ситуация не позволила проводить мероприятия в очном режиме, было необходимо найти способ поддержать ребят со всего мира в их стремлении продолжать общение и предоставив возможность играть вместе в футбол, не выходя из дома. География проекта — 211 стран и регионов. Для восьмого сезона программы был создан многопользовательский футбольный симулятор Football for Friendship World, где состоялся всемирный онлайн-чемпионат по „Футболу для дружбы“», — рассказывает Владимир Серов, глобальный директор программы «Футбол для дружбы».

«Футбол для дружбы» уже восемь лет объединяет детей из разных стран мира, увлекающихся футболом, юных журналистов 12-15 лет, которые освещают события проекта и учатся основам этой профессии, футбольных тренеров, которые готовы делиться своим опытом и повышать квалификацию, а также спортивных функционеров, которым небезразлично развитие детского спорта.

В мероприятиях «Футбола для дружбы» в текущем году приняли участие более миллиона человек, среди них — юные участники из 104 стран мира. Казахстан был представлен сразу четырьмя участниками: тремя футболистами (Алдияром Нургали, Асланбкеом Маратом, Алинуром Габиденулы) и тренером Ерболом Ербекеем. Один из них, 12-летний футболист Алинур, стал победителем Всемирного онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы» в составе команды Granular Salamander. В следующем году он поедет на финал Лиги чемпионов в Стамбул.

Когда Алинуру было пять, родители отдали его в футбольную секцию, сейчас этот вид спорта — приоритет для него. Он воспитанник казахской футбольной академии «Астана», а его самая заветная мечта — выиграть Чемпионат мира по футболу в составе национальной сборной.

О своем участии в восьмом сезоне Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» юный футболист рассказывает следующее: «В онлайн-лагере проекта я узнал, как просто обрести новых друзей, как важно уважать не только товарищей по команде, но и соперников. Мы много обсуждали вместе с ребятами важные жизненные ценности. Что касается игры F4F World, мне понравилось качество анимации и разные режимы в игре. Также у персонажей классные прически и еще есть суперспособности. Это делает игру увлекательной. С удовольствием буду продолжать в нее играть в свободное время».

На групповом этапе команда Алинура забила 30 голов, что позволило выйти в плей-офф и уже там уверенно обыграть соперников. В борьбе за главный трофей соревнований с разгромным счетом 6.0 — -3.0 Granular Salamander одержала триумф над командой Okapi и получила билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА 2021, который пройдет в Стамбуле. В составе команды-чемпиона также были ребята из других стран: Адриана из Боснии и Герцеговины, Анна из России, Михаил из Латвии, Хамза из ОАЭ, а юным тренером этой сборной стал Мухаммед из Турции.

Онлайн-чемпионат проходил по необычным правилам, где в игре учитываются не только забитые голы, но также спасенные вратарем голевые моменты или нарушения правил, поэтому порой счет в матчах бывает минусовым, как в финальном поединке.

«Я был так счастлив, эмоции просто захлестывали меня. Мои родители тоже очень рады. Эта победа — настоящий подарок для моего отца, так как она совпала с его днем рождения. После финала я написал своему тренеру Ярославу Юрьевичу, что стал чемпионом онлайн-турнира, он также похвалил и сообщил эту радостную весть моей футбольной команде. Друзья стали поздравлять и даже подшучивать, мол, можно ли взять автограф, а также теперь они просят взять их с собой на Финал Лиги Чемпионов», — делится своими эмоциями от победы Алинур.