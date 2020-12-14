Google представила топ-запросы 2020 года в Казахстане

Казахстанцы интересовались коронавирусом, покупкой бассейнов и Дональдом Трампом.

В Google поделились итоговым рейтингом самых популярных запросов казахстанских пользователей за 2020 год. Традиционно в конце года аналитики сервиса анализируют миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали пользователи. Этот «карантинный» год не стал исключением.

Самым популярным поисковым запросом Google в Казахстане стал «Коронавирус». Также зафиксирован высокий интерес к образовательным ресурсам: в первой десятке запросов — Онлайн мектеп, Кунделык кз, Ок едус, Классрум и Билим ленд. Кроме того, казахстанцы искали информацию о выборах в США, пособию в 42 500 тенге, портале Egov.kz и сериале «Бумажный дом».

«Персоной года» стал Айсултан Назарбаев, внук первого президента страны, внезапно скончавшийся в 2020 году. На втором месте — Коби Брайант, трагически погибший в авиакатастрофе в январе уходящего года. Также казахстанцы активно интересовались политикой: в топ-запросов в категории «Персона года» вошли Джо Байден, Дональд Трамп, Алексей Навальный и Александр Лукашенко. Помимо этого казахстанские пользователи искали информацию о Михаиле Ефремове, Артеме Дзюбе, Чедвике Боузмане и Борисе Клюеве.

Фильмом года стал триллер «Заражение». Также в число самых популярных запросов в категории «Фильм года» вошли картины «Зов предков», «После 2», «365 дней», комедия «Холоп» и продолжения популярных фильмов — «Холодное сердце 2» и «Малефисента 2». Кроме того, в десятку вошли криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены» и южнокорейская картина «Паразиты», получившая множество престижных наград, в том числе и «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Из отечественного кинематографа в Топ-10 попала комедия «Бизнес по-казахски в Корее».

В тройку лидеров в категории «Сериал года» вошли сериалы «Бумажный дом», «Элита» и «Жестокий Стамбул». Фаворитами среди казахстанцев по-прежнему остаются турецкие и южнокорейские сериалы, в этом году в числе самых популярных — дорамы «Король: вечный монарх», «Сказка о Кумихо» и «Псих, но все в порядке» и турецкие сериалы «Ветреный», «Дочь посла» и «Постучись в мою дверь».

Задавая вопрос «Что такое?», казахстанские пользователи Google чаще всего хотели узнать, что такое БИН, пандемия и ЕСП. Также казахстанцы интересовались, что такое IBAN, кластер, наречие, эпитет, БМГ, словосочетание и коронавирус.

В категории «Покупка года» в 2020 году вновь — третий год подряд — стал победителем железнодорожный билет. Также в этом году казахстанцев интересовала информация о приобретении пульсоксиметра, дома в Алматы, бассейна и велосипеда.

Полностью список самых популярных запросов 2020 года в Казахстане выглядит так:

Если посмотреть на темы, ставшие популярными в 2020 году во всем мире, то можно заметить много похожих запросов. Так, например, самым популярным поисковым запросом и самой популярной новостью в мире тоже стал «Коронавирус». Среди актеров в топе оказался Том Хэнкс, среди атлетов — Райан Ньюман, а среди персон — Джо Байден. Что касается концертов, то пользователи чаще всего искали «Together At Home concert», фильмом года стали «Паразиты», а самой популярной игрой — «Among Us».