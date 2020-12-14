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До 40 трлн тенге выросли транзакции по картам в РК

Перед покупкой автомобиля можно будет узнать историю его регистраций

В МВД разработаны сервисы по предоставлению гражданам новых видов информационных услуг.

14 декабря 2020 12:15, Profit.kz
Рубрики: Общество

Скоро казахстанцы смогут получать в электронном виде справки о наличии водительских удостоверений и транспортных средств, залогов и обременений на них. Желающие также смогут запросить полную историю регистрации автотранспорта перед его приобретением, передает Zakon.kz.

Сервисы будут доступны для населения в ближайшее время, после завершения соответствующих работ со стороны АО «НИТ» на портале электронного правительства.

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