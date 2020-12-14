Перед покупкой автомобиля можно будет узнать историю его регистраций

В МВД разработаны сервисы по предоставлению гражданам новых видов информационных услуг.

Скоро казахстанцы смогут получать в электронном виде справки о наличии водительских удостоверений и транспортных средств, залогов и обременений на них. Желающие также смогут запросить полную историю регистрации автотранспорта перед его приобретением, передает Zakon.kz.

Сервисы будут доступны для населения в ближайшее время, после завершения соответствующих работ со стороны АО «НИТ» на портале электронного правительства.