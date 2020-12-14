Электронные деньги против наличных: как скоро в Казахстане внедрят цифровой тенге?

За последние годы как в Казахстане, так и во всем мире произошли значительные изменения в сфере денежного обращения.

На сегодняшний день все больше людей использует безналичную форму оплаты товаров и услуг. Идея создания национальной цифровой валюты сегодня актуальна как никогда. Отношение центральных банков мира к цифровым деньгам кардинально изменилось. По данным Банка международных расчетов (BIS), в 2017–2018 годах публичные высказывания представителей центробанков о цифровых валютах носили исключительно негативный характер. Однако в наши дни внедрение цифровой валюты центрального банка (CBDC) уже оценивается весьма позитивно.

Как отмечает Ranking.kz, в 2017 году интерес к изучению потенциала цифровых валют проявляли около 65% центральных банков, а к началу 2020 года исследованиями и разработками в области CBDC занимались более 80% центробанков. Пандемия коронавируса только ускорила разработки в этом направлении. В текущем году по сравнению с 2019 годом количество выступлений, в которых представители центробанков затрагивали различные аспекты CBDC, заметно увеличилось. В целом в июле текущего года 36 центральных банков уже опубликовали работы, в которых рассматривается внедрение розничных или оптовых цифровых валют ЦБ. Лидируют в разработке национальной цифровой валюты Китай, Швеция и Канада.

В Казахстане также запущен процесс изучения внедрения национальной цифровой валюты. Национальный банк Казахстана, наряду с 28 центральными банками других стран, участвует в работе основной международной исследовательской группы по этому вопросу. НБ РК изучает подходы к регулированию цифровой валюты совместно с Банком международных расчетов и Международным валютным фондом, а также является наблюдателем в пилотных проектах по внедрению цифровой валюты в Китайской Народной Республике, ряде стран Юго-Восточной Азии, Канаде, Сингапуре и Европейском Союзе.

В настоящее время разрабатывается доклад по видению различных сценариев внедрения цифровой валюты в Республике Казахстан, учитывающих технологическую инфраструктуру и регуляторные подходы. Публикация доклада запланирована на вторую половину 2021 года. По результатам обсуждения документа планируется реализация пилотного проекта по поэтапному внедрению цифровой валюты центрального банка в РК.

У цифровой валюты немало преимуществ, среди которых:

— безопасность и устойчивость платежей;

— эффективность платежей (национальный рынок);

— финансовая стабильность;

— эффективность трансграничных платежей;

— повышение доступности финансовых услуг;

— сокращение доли наличного обращения;

— увеличение скорости, удобства и прозрачности платежей.

В целом страна готова к цифровой трансформации нацвалюты. В последние годы в Казахстане стремительными темпами развивается цифровизация финансовой системы. Население все больше использует безналичный способ расчетов. По состоянию на 1 ноября 2020 года в обращении находится 45,4 млн платежных карточек, а количество их держателей составило 37,9 млн. При этом объем безналичных платежей за десять месяцев текущего года увеличился в 2,5 раза и составил 26,7 трлн тг. За последние пять лет объем безналичных платежей растет в среднем в 2 раза в год.