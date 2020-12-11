Курсы по бизнес-обучению наиболее востребованы в онлайне

Основную часть онлайн-курсов создают эксперты и профильные специалисты.

Разработчик мобильного приложения Addictive Learning для онлайн-школ, лекторов, тренеров и блогеров представил собственные данные в сфере онлайн-образования и сформировал ТОП популярных направлений среди создателей курсов на рынке СНГ.

На данный момент на платформе Addictive Learning зарегистрировано 500 резидентов, почти половина из них — это эксперты в определенной тематике, которые хотят монетизировать свои знания и опыт, 19% — блогеры, которые хотят дополнительно монетизировать свою аудиторию, а 18,5% — продюсеры, которые «упаковывают» онлайн-обучение других.

Больше всего запускают курсы по бизнес обучению (17,7%). На втором месте — образовательные проекты в сфере «Правильное питание и фитнес» (12,9%). Около 13% резидентов Addictive Learning обучают нишевым специальностям. Это маркетинг, копирайтинг и другие сферы дополнительного образования. 12% онлайн-образователей обучают иностранным языкам. На пятом месте по популярности — курсы по психологии и коучингу, составляющие суммарно около 10,6% рынка. Следующими в списке по востребованности — проекты, связанные с семейными отношениями и саморазвитием (8,7%), а также разнообразные проекты в сфере ИТ-образования (7%).

Основную часть онлайн-курсов создают эксперты и профильные специалисты — до 50,8% от всех курсов в интернете созданы именно такими людьми. Еще 19,1% курсов создают контент-мейкеры — блогеры и лидеры мнений. Именно эти две группы авторов, по мнению Addictive Learning, больше всего ориентированы на передачу знаний, у них стремление обучать превалирует над целью заработать.

Кроме того, 18,5% курсов создается продюсерами онлайн-обучения — эта категория авторов больше всего сконцентрирована на получении дохода от образовательных онлайн-проектов. Продюсеры не создают собственные курсы, а «упаковывают» проекты других: экспертов, блогеров и т. д. Примечательно, что у новичков-преподавателей в сфере онлайн-образования чаще всего возникают проблемы с грамотным написанием плана развития проекта и с умением организовать его продвижение и рекламу. Также новички не хотят создавать постоянную команду для работы над развитием проекта, так как боятся потратить большую часть бюджета.