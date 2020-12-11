Нацбанк разработает систему мгновенных платежей

Национальная платежная система должна устранить зависимость Казахстана от иностранных операторов.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина в ходе рассмотрения итогов социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь–ноябрь т. г. с докладом выступил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев. Помимо прочего он рассказал, какие работы запланированы в рамках проекта по развитию в РК национальной платежной системы.

В соответствии с поручением Главы государства 30 ноябряп равлением Национального Банка принята Программа развития национальной платежной системы Республики Казахстан до 2025 года.

«На первом этапе в 2021 году будет проведена разработка системы мгновенных платежей и построение межбанковской системы платежных карточек. В 2022–2023 годах упор будет сделан на подключение новых сервисов. Особое внимание будет уделяться переходу на формат международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, развитию сервиса удаленной идентификации, формулировке требований по Open API и Open Banking, совершенствованию регуляторной базы для поддержки инноваций на финансовом рынке, вопросам гармонизации в ЕАЭС и цифровой валюты», — заявил председатель Национального Банка.

В 2024–2025 годах будут продолжены работы по развитию национальной платежной инфраструктуры и новых сервисов. Ожидается, что успешная реализация мер, заложенных в программе, приведет к снижению издержек по безналичным платежам в два раза, ускорению платежей внутри страны с двух дней до одной минуты. Расширится и использование безналичных платежей. В целом, национальная платежная система должна устранить зависимость Казахстана от иностранных операторов.