Освобождение от воинской службы или отсрочку от нее можно получить в режиме онлайн

Услугу можно получить бесплатно в течение пяти рабочих дней

На портале электронного лицензирования Elicense.kz стали доступны услуги по освобождению от воинской службы и предоставлению отсрочки от призыва. Теперь призывникам не нужно идти в военкомат, они могут получить эти услуги онлайн.

«Для получение этих услуг раньше нужно было идти в военкомат. Мы оптимизировали процесс совместно с Министерством обороны РК, чтобы призывники могли не выходя из дома получить освобождение от призыва или отсрочку. Услугу можно получить бесплатно в течение пяти рабочих дней», — отметил председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

Для получения услуг необходимо авторизоваться на портале Elicense.kz, во вкладке «Безопасность» выбрать из списка нужную услугу и государственный орган. Далее, заполнив представленные и дополнительные поля и указав причину отсрочки или освобождения, а также место состояния на воинском учете, и загрузив электронные копии документов, необходимо подписать заявление с помощью ЭЦП https://profit.kz/tags/ecp/. Призывная комиссия рассматривает заявление с приложенными файлами и выносит заключение об освобождении от призыва на воинскую службу или предоставлении отсрочки от призыва, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.