128 млрд тенге составила выгода от цифровой трансформации Самрук-Қазына

Аскар Мамин принял участие в конференции Digital Samruk-2020.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин и председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов приняли участие в конференции «Digital Samruk-2020» на тему «Цифровая трансформация: культура производственных инноваций». В мероприятии также участвовали министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, топ-менеджеры фонда и портфельных компаний. Стороны обсудили обновленные подходы к цифровизации фонда и Республики Казахстан, а также ознакомились с результатами реализации программы цифровой трансформации «Самрук-Қазына».

На данный момент портфель программы цифровой трансформации «Самрук-Қазына» состоит из 71 проекта. Кроме того, в текущем году запущен процесс постоянного поиска новых идей — собрано 250 новых идей, из которых уже 16 переведены в проекты.

Глава правительства отметил важность того, что Казахстан вошел в 30-ку передовых стран по уровню развития электронного правительства в рейтинге ООН. За счет введения только одного из видов цифровых технологий в бюджетной сфере — системы электронных счетов-фактур — Министерство финансов увеличило поступления в бюджет на 400 млрд тенге.

Аскар Мамин подчеркнул необходимость внедрения технологий искусственного интеллекта и Big Data в сферы налогового администрирования, образования, взаимодействия государства с гражданами и бизнесом. Он также отметил, что в Казахстане создается единый центр идентификации, который позволит населению и бизнесу работать с государственными и коммерческими организациями без необходимости предоставления документов и справок. Начал свою работу и центр реинжиниринга бизнес-процессов государственных органов.

Премьер-Министр подчеркнул важность осуществления качественного «рывка» в развитии цифровой экономики будущего и перехода к платформенной модели в РК. Он также отметил, что в рамках развития инфраструктуры связи ведется работа по обеспечению сел оптическими линиями связи и мобильным интернетом. Начинается новый амбициозный ГЧП проект — обеспечение связи для агропромышленных предприятий с объемом инвестиций 50 млрд тг. Эти инвестиции позволят покрыть связью более 100 млн га земель, что приведет к увеличению урожайности на 20% и сокращению затрат на 15%.

Аскару Мамину доложили о результатах реализации программы цифровой трансформации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в том числе — цифровизации предприятий нефтеперерабатывающей, железнодорожной, атомной и других отраслей экономики РК. Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов сообщил, что чистые выгоды от реализации программы цифровой трансформации фонда составили 128 млрд тг. Новые подходы фонда к цифровой трансформации предусматривают достижение стратегических КПД и решение ключевых системных проблем в производстве с акцентом на улучшении производственных процессов.

В качестве успешных примеров были приведены результаты цифровизации нефтеперерабатывающих заводов. Изменение системы технологического обслуживания и ремонта оборудования на АНПЗ и ПНХЗ позволило достигнуть трехлетний межремонтный период. Выгоды за 2019–2020 годы составили 3,5 млрд тенге. Цифровизация процессов в ТОО «Инкай», дочерней организации АО «НАК «Казатомпром», позволила получить сокращение затрат времени на ремонт до 5%, снижение отказов оборудования по вине персонала до 15%, сокращение времени простоя оборудования до 9%. АО «KEGOC» автоматизировало управление режимами Единой электроэнергетической системы, «Қазақстан Темір Жолы» запустила новые мобильные диагностические комплексы для своевременного устранения неисправностей, «КазМунайГаз» реализовал концепцию «Интеллектуального месторождения».

Фонд также запустил программы подготовки для талантливой молодежи «Жас Өркен» и «Цифровое лето», по которым к настоящему времени трудоустроено 113 молодых специалистов. Программы предусматривают возможность прохождения студентами бакалавриата и магистратуры казахстанских вузов двухмесячных стажировок, а выпускниками — 20-месячных оплачиваемых стажировок в портфельных компаниях АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с дальнейшим отбором на вакантные рабочие места.

Багдат мусин, в свою очередь, предложил несколько идей для реализации в рамках цифровизации Фонда и его дочерних компаний:

— В рамках цифровизации Казпочты — филиалы Казпочты могут стать полноценным представителем государства в селах, на базе отделений почты предложено развернуть мини офисы по обучению пользованию eGov и получением услуг электронного правительства.

— С КТЖ уже начали прорабатывать проект по использованию цифровых документов. Сейчас пассажиры могут попасть в вагон поезда, показав свои цифровые документы, через eGov. Еще одной немаловажной идеей является оснащение вагонов интернетом всех пассажирских поездов.

— На бортах «Эйр-Астана» предложено рассмотреть возможность выводить на электронный носитель или экран декларацию для пассажиров, анкету по Covid-19, исключив таким образом бумажную волокиту.

— Предложено провести интеграцию всех кадровых систем АО «Самрук-Казына», в том числе дочерних компаний с e-HR по трудовому стажу работников, включая исторические сведения, а также включить в требования предквалификационного отбора проверку наличия электронных трудовых договоров. e-HR — это перевод документооборота в рамках трудоустройства в электронный формат, электронные личное дело и резюме, оцифрованный трудовой стаж и т. д.

— АО «Самрук-Казына» Рекомендовано принять участие в пилотном проекте «Горизонтальный мониторинг». Этот проект позволит сократить трудозатраты на сопровождение налоговых проверок, сроки проведения проверок, сократит количество запрашиваемых документов и т. д.

— В рамках Центра цифровой трансформации можно совместно создать технологический центр компетенций, провести анализ проблем, реинжиниринг и выработать цифровые стратегии компаний, входящих в группу фонда.

— Фонду предложено вести совместные проекты со стартапами и креативными командами. Это поможет крупным компаниям фонда ускорить свои процессы через цифровизацию. Такая практика широко применяется в венчурных фондах, Procter& Gamble, General Electric и др.