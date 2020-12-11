Игрок из Казахстана победил в составе сборной онлайн-чемпионата «Футбола для дружбы»

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» объединила детей из более 100 стран и установила новый мировой рекорд Гиннесса.

Завершился восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». В рамках сезона для юных спортсменов из 104 стран был организован первый в истории онлайн-чемпионат мира по «Футболу для дружбы». Всего в мероприятиях восьмого сезона участвовало более 1 миллиона человек.

«Объединяя друзей, объединяем мир», — так звучит девиз Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» сезона 2020 года. Участники программы — юные футболисты и журналисты 10-16 лет — выступают в своих странах в роли послов важнейших человеческих ценностей: дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести. Программа реализуется при поддержке ФИФА, УЕФА, национальных футбольных ассоциаций и ведущих клубов планеты. Глобальным послом программы выступает обладатель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос.

«Футбол для дружбы» — программа, которая объединяет по-настоящему талантливых и целеустремленных ребят, влюбленных в футбол, дает им возможность развиваться, узнавать больше друг о друге и находить новых друзей в других странах. Огромное количество юных футболистов во всем мире мечтает попасть в «Футбол для дружбы», а общечеловеческие ценности, которые продвигает программа, действительно важны для ребят, для их будущего», — отметил Роберто Карлос.

В ходе сезона юные участники при поддержке знаменитых спортсменов, представителей футбольных академий и журналистов ведущих СМИ провели более 50 мероприятий. Ребята не только получали новые знания о футбольной стратегии и тактике, изучали игровые приемы, но и становились ведущими и корреспондентами мероприятий, рассказывали о своих экологических и социальных инициативах, участвовали в глобальных дискуссиях в рамках 75-летия ООН.

«Газпром» реализует Международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы» с 2013 года. За это время проект объединил тысячи мальчишек и девчонок разных национальностей и физических возможностей из 211 стран. Сегодня мы можем гордиться целым поколением подросших спортсменов, общественных деятелей, журналистов и целеустремленных молодых людей, которым «Футбол для дружбы» подарил удивительные возможности для развития», — говорит Виктор Зубков, председатель совета директоров ПАО «Газпром».

На площадке Академии для тренеров «Футбола для дружбы» был запущен новый бесплатный образовательный модуль на 10 языках. К настоящему моменту обучение в Академии прошли более 5 000 тренеров и учителей физкультуры из разных стран.

Финальные мероприятия сезона были проведены онлайн. Более 100 футбольных академий со всего мира представили свои проекты поддержки и обучения юных спортсменов на ежегодном международном Форуме «Футбол для дружбы». Лучшими были признаны проекты из Боливии, Индии, Нигерии и России. Юные участники из 104 стран прошли обучение в Школе девяти ценностей и провели голосование за самый социально ответственный футбольный клуб в мире. Обладателем Кубка девяти ценностей в 2020 году по мнению детей стал ФК «Барселона».

В завершении сезона ребята приняли участие в онлайн-чемпионате мира по «Футболу для дружбы». Победу в нем одержала сборная дружбы, в состав которой вошли юные игроки из Боснии и Герцеговины, Казахстана, Латвии, ОАЭ, России и Турции. Соревнование было организовано на платформе нового специально разработанного многопользовательского футбольного симулятора Football for Friendship World (F4FWorld). А во Всемирный день футбола новая мобильная игра стала доступна для скачивания всем желающим.

По итогам сезона 2020 года «Футбол для дружбы» стал обладателем мирового рекорда Гиннесса за проведение самого массового футбольного онлайн-мероприятия. Для ребят из более чем 100 стран был организован 2,5-часовой мастер-класс с прямыми видео-включениями из Франции, Бразилии, России, Уругвая, Пакистана, Ирландии, Кипра, Перу, Индии, Гайаны и Испании. Ранее программа уже становилась рекордсменом Гиннесса за самую многонациональную футбольную тренировку на планете.

«Я впечатлен как профессионализмом организаторов, так и международным составом участников „Футбола для дружбы“. Искренне надеюсь, что пандемия в ближайшем будущем останется лишь воспоминанием. Верю, что все футбольные и спортивные мероприятия снова будут проводиться на реальных площадках в привычном формате. Тем не менее, мы вступаем в новую эру взаимодействия, обретения знаний с использованием смешанных форматов коммуникации. Желаю организаторам успехов в следующих сезонах программы, которая вне зависимости от обстоятельств, остается верна принципам устойчивого развития», — сказал Фрэнк Лудольф, руководитель Департамента УЕФА по подготовке и обучению специалистов в сфере футбола.