Объем электронной торговли составит 1,4 млрд долларов в 2020 году

Деловая активность предприятий постепенно восстанавливается после спада в апреле до многолетнего минимума.

Индекс деловой активности, характеризующий состояние экономики и перспективы развития в стране промышленного производства, строительного сектора и сферы услуг, в октябре вырос до 48,8 пункта с многолетнего минимума, который был в начале второго квартала 2020 года. Это было первое падение индекса с апреля 2017 года. Согласно данным аналитиков FinReview, рост индекса деловой активности наблюдается третий месяц подряд, а значит МСБ постепенно восстанавливается после резкого спада из-за карантинных мер. При этом в октябре положительную динамику продемонстрировали предприятия промышленного сектора и сферы услуг. А в строительстве произошло незначительное снижение на 1,5 пункта.

На фоне возобновления деловой активности предприятий восстанавливается и индекс бизнес-климата. После апрельского провала до -32,5 пункта индекс начал постепенно восстанавливаться, достигнув 0 пунктов по итогам октября.

Опасения по поводу распространения коронавируса побудили население совершать покупки онлайн. В результате доходность предприятий, успевших переориентироваться в электронный формат, в среднем выросла более чем на 25%. Например: число пользователей приложением Kaspi.kz выросло с 6 млн в начале года, до более 10 млн; заказы в интернет-магазине бытовой техники «Мечта» увеличились в 6 раз; продажи развлекательных товаров магазина Meloman.kz выросли в 3 раза; покупки на маркетплейсе Wildberries.kz выросли в 2 раза.

На этом фоне прирост объема продаж электронной коммерции по итогам 2020 года ориентировочно составит около 40%. То есть, в денежном эквиваленте онлайн-торговля может достичь 1,4 млрд долларов. Для сравнения, в 2019 году показатель составлял 1 млрд долларов.