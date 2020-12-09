Голая удаленка

Пытаясь не потерять продуктивность, сотрудникам приходится реорганизовывать рабочие процессы.

«Лаборатория Касперского» провела опрос среди работающих на удаленке сотрудников небольших компаний и выяснила, в чем для них заключается комфорт хоум-офисов. Так, респондентам нравится просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, трудиться на свежем воздухе и даже работать голыми. Исследование «Работа после пандемии: как она будет устроена» проведено агентством Censuswide специально для «Лаборатории Касперского». В глобальном опросе приняли участие восемь тысяч сотрудников компаний, штат которых не превышает 250 человек. Данные приведены по миру.

Переход к дистанционному формату взаимодействия, в том числе в компаниях малого и среднего бизнеса, был сопряжен с техническими сложностями и изменением ландшафта угроз: ростом теневых IT, атаками через протокол удаленного доступа (RDP) и т. д. По данным Всемирного экономического форума, оказавшись на удаленке, люди также столкнулись с некоторыми психологическими проблемами, среди которых — дисбаланс между работой и личной жизнью. Тем не менее, многие нашли в новом опыте положительные моменты, которые в будущем хотели бы сохранить.

По данным «Лаборатории Касперского», 48% сотрудников, работая из дома, предпочитают надевать удобную одежду, а 11% и вовсе обходятся без нее. Больше трети (36%) рады, что простились с поездками в офис и могут просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, а также прилечь в перерывах. Оценили возможность работать на балконе или свежем воздухе 27% опрошенных, а 16% полюбили обедать не в столовой. Кроме того, удаленка дала сотрудникам больше возможностей для отдыха и развлечений: они стали смотреть больше фильмов в онлайн-кинотеатрах (23%) и чаще играть в видеоигры (18%). А 8% считают преимуществом дистанционной работы возможность реже принимать душ.

«С одной стороны, мы можем находиться дома и не вспоминать о недостатках жизни в мегаполисе. С другой — пытаясь не потерять продуктивность, сотрудникам приходится реорганизовывать рабочие процессы. Получается не всегда хорошо: в этом году мы наблюдали, как много технических ошибок делают сотрудники на удаленке, рискуя тем самым и своими личными данными, и корпоративными. Мы напоминаем о необходимости заботиться о безопасности своих устройств и конфиденциальности, рекомендуем использовать надежные защитные решения и повышать цифровую грамотность», — комментирует Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии.

Для защиты сотрудников, работающих в дистанционном режиме, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям:

— установить проверенное защитное ПО на все рабочие устройства, включая мобильные;

— вдохновлять людей на повышение цифровой грамотности и мотивировать их получать новые знания;

— напоминать сотрудникам, что категорически не рекомендуется передавать личную информацию через незащищенные каналы связи и открывать доступ к учетным записям третьим лицам;

— рассказывать сотрудникам, как можно усилить защиту домашнего Wi-Fi https://profit.kz/tags/wifi/. Поскольку на большинстве маршрутизаторов имя пользователя и пароль ставятся по умолчанию, злоумышленники легко могут их подобрать. Рекомендуется установить новый пароль и обновить прошивку роутера.