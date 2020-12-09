В Туркменистане состоялась презентация нового мессенджера Tmchat

Он является перспективной альтернативой многим международным социальным сетям.

Туркменская компания «Туркментелеком» объявила о запуске первой национальной электронной почты Sanly.tm и мессенджера Tmchat. Это произошло на выставке, посвященной 25-летию нейтралитета Туркменистана, развернутой в павильонах Торгово-промышленной палаты в Ашхабаде, передает CentralAsia.

Почтовый сервис Sanly.tm доступен на трех языках — туркменском, русском и английском. Дизайн выполнен в национальном стиле, размер почтового ящика — 1 Гб, сервис включает также календарь, контакты, записи и чат. Мессенджер Tmchat является перспективной альтернативой многим международным социальным сетям. Он также доступен на трех языках и может быть использован в ноутбуках, нетбуках, персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и даже в «умных» часах.

В Tmchat можно переписываться, отправлять голосовые сообщения, смайлы, фотографии, совершать видеозвонки. А собственная лента новостей поможет пользователю всегда быть в курсе последних событий в стране.