Число фишиновых атак в Казахстане выросло на 83%

В KZ-CERT опубликовали статистику по угрозам ноября.

Государственная техническая служба сообщила, что Службой реагирования на компьютерные инциденты в ноябре 2020 года было выявлено и отработано 1453 инцидента информационной безопасности. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество фишинговых атак возросло на 83%, а количество зафиксированного вредоносного ПО увеличилось на 93%.

«Если в ноябре 2019 года количество фишинговых атак составляло 19, в 2020 году эта цифра увеличилась до 115, что касается вредоносного ПО, то тут было зафиксировано 145 инцидентов в 2020 году против 10 в 2019», — заявили в ведомстве.

Также Единым шлюзом электронной почты (ЕШЭП) было прекращено распространение 33430 писем классифицированных как спам-рассылки, направленных на электронные адреса государственного сектора, в том числе — 1574 сообщения, содержащих во вложении вредоносное программное обеспечение. Письма были помещены в «карантин».

Обращая внимание на рост вредоносного ПО и фишинговых интернет-ресурсов в ноябре текущего года, эксперты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. Если вы получили письмо от неизвестного адресата, содержащее вложение или ссылку на подозрительные интернет-ресурсы, то такие письма следует игнорировать или направлять по адресу incident@kz-cert.kz.

2. Рекомендуется не открывать вложенные файлы в подозрительных письмах от неизвестных отправителей.

3. Загружать необходимое программное обеспечение только с официальных интернет-ресурсов. Другие источники ссылок, такие как неофициальные веб-страницы, могут быть использованы для распространения вредоносного ПО.

4. Установленное на рабочей станции ПО необходимо обновлять из приложений напрямую или с помощью инструментов, предоставляемых разработчиками ПО.

5. Очень важно регулярно проверять операционную систему на наличие угроз информационной безопасности с помощью надежного антивирусного или антишпионского программного обеспечения с последующим его обновлением.

6. Если вы считаете, что ваш компьютер уже заражен, рекомендуется запустить сканирование с помощью антивирусного сканера или антивирусного ПО для автоматического устранения вредоносного программного обеспечения.