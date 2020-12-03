Что казахстанцы чаще всего покупают в интернете?

Девять из десяти казахстанских домохозяйств имеют доступ к интернету, однако лишь каждая пятая семья заказывает товары и услуги в глобальной сети.

Бюро национальной статистики опубликовало сборник «Развитие связи и информационно-коммуникационных технологий в РК за 2015–2019 годы». В нем аккумулирована информация о работе предприятий связи и результаты статнаблюдений за домашними хозяйствами. Метод, который использовался для исследования семей — анкетирование. Его прошла 21 тыс. семей, передает «Курсив».

Так, согласно данным Бюро нацстатистики, в 2019 году доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети, была равна 90%. Тогда как пять лет назад показатель был на уровне 82%. Основными целями использования интернета дома являются общение (обмен мгновенными сообщениями), размещение информации (75% опрошенных), скачивание фильмов, музыки, игры (63,6% респондентов). 12% опрошенных сообщили, что читают онлайн-газеты, журналы, электронные книги. Для образовательных целей всемирную сеть используют 14,7%, онлайн-курсы проходят 4,6% респондентов. В Нур-Сулатне показатель отличается от среднего по Казахстану — в 49% столичных домохозяйств члены семей обучаются в интернете.

Лишь в каждой пятой семье (19%) интернет используют для покупки или заказа товаров и услуг. Наиболее активно этот процесс идет в крупных городах — Нур-Султан (29%), Алматы (27%), наименее — в Восточно-Казахстанской (8,5%), Алматинской, Атырауской (11%) областях. Чаще всего казахстанцы покупают продукцию посредством e-торговли у отечественных продавцов (77%). Треть опрошенных семей делают онлайн-заказы на торговых площадках стран СНГ.

В рейтинге наиболее популярных товаров, покупаемых через сеть, на первом месте — одежда, обувь и спорттовары. 60% опрошенных подтвердило это лидерство. Продукты питания заказывают через сеть 29%. В столице, Мангистауской области свыше 70% респондентов привыкли заказывать еду онлайн, то в Туркестанской области — 53%, а в Кызылординской — всего 3%, в Шымкенте — 5%, в ВКО — 6%. Другими популярными онлайн-покупками являются лекарства (19%), товары для домашнего пользования (15%), фильмы, музыка (14%).

Половина опрошенных сообщила, что в месяц тратит на покупки в сети от 5-25 тыс. тенге. Каждая четвертая семья — 25-50 тыс. тенге. Свыше этой суммы выкладывают за товары из интернета 12,7% респондентов. 40% из числа семей подтвердили, что оплачивают покупки банковской картой или наличными курьеру уже при доставке. 22% домохозяйств пользуются услугой оплаты путем банковского перевода.

Количество семей, которые испытывают какие-либо проблемы при онлайн-заказах, невелико. Лишь в 5% семей казахстанцы пожаловались на низкую скорость доставки, 3% домохозяйств столкнулись с техническими неполадками ресурсов при оплате. 2,5% из числа опрошенных получили некачественные или поврежденные товары. О мошенничестве в сети (продукт не получен, зафиксировано злоупотребление данными кредитной карты) говорят 0,9%.

При этом анкетирование показало, что 80% из опрошенных ничего не заказывают через сеть, так как у них нет в этом никакой необходимости. 17% предпочитают делать покупки офлайн, а 6% ответили, что просто не умеют это делать. 2% опрошенных не доверяют онлайн-магазинам и не имеют информации о том, как можно было бы вернуть товар.