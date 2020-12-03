Мобильных цифровых документов стало больше

Казахстанцам в приложении eGov mobile стали доступны удостоверения личности, водительские права и дипломы.

Аблайхан Оспанов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, рассказал об увеличении количества документов в сервисе «Цифровых документов» в мобильном приложении электронного правительства.

«Сегодня в мобильном приложении вы можете увидеть: удостоверение личности, водительские права, свидетельство о браке/о расторжении, о рождении детей, результаты ПЦР тестов и дипломы. Дипломы будут отображаться по мере поэтапного их наполнения архивными сведениями в базу (НОБД) вузами. Мы договорились, что совместно с МОН запустим сервис, где вы сами сможете сфотографировать свой диплом и отправить для проверки и последующего отображения», — рассказал вице-министр.

Кроме того, уже ведутся работы по добавлению студенческих билетов, удостоверений школьников, техпаспортов автомобилей и документов, подтверждающих социальный статус гражданина.

«Мы провели совещание со всеми банками и Ассоциацией финансистов Казахстана. Мы призвали банки доработать свои системы и использовать разработанные интеграционные сервисы для удобства наших граждан. Дополнительно попросили АФК и все БВУ изменить свои внутренние документы и не требовать технический паспорт квартиры при оценке недвижимости для оформления залога. Потому что техпаспорт — уже необязательный документ на квартиру. Надеюсь на положительный ответ от коллег», — добавил Аблайхан Оспанов.