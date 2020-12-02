Казахстанский стартап Clockster привлек 750 тысяч долларов инвестиций

В инструмент по управлению персоналом вложился сингапурский фонд Quest Ventures.

Казахстанский стартап Clockster привлек 750 000 долларов США от сингапурского фонда Quest Ventures, якорными инвесторами которого являются АО «QazTech Ventures» и Pavilion Capital — дочерняя компания Temasek Holdings, российского HR & ED-Tech Accelerator и серийного ангела-инвестора Талгата Исмаила. Средства будут направлены на масштабирование продукта в странах Юго-Восточной Азии и СНГ.

Clockster предоставляет собой инструмент для управления персоналом, предназначенный для микро-, малого и среднего бизнеса. Система позволяет компаниям автоматизировать расчет заработной платы, табели учета рабочего времени, упростить и управлять расписанием персонала и значительно улучшить взаимодействие между сотрудниками и их работодателями независимо от географического местоположения и часовых поясов. На данный момент у стартапа около 160 клиентов, 85% из которых находятся на территории Казахстана, остальные — из России, Украины, Узбекистана, Филиппин и Сингапура.

«Благодаря QazTech Ventures мы смогли презентовать свой проект экспертам из Quest Ventures Asia Fund II, а также акселератору HR & ED-Tech и получить венчурные инвестиции в размере 750 000 долларов США. Инвестиции мы планируем направить на дальнейшее масштабирование в страны Юго-Восточной Азии и СНГ, привлечение новых сотрудников и маркетинг. Я считаю, что подобная поддержка необходима отечественным стартапам, особенно в период пандемии, когда выйти на глобальные рынки крайне сложно», — отметил основатель проекта Ержан Рыскалиев.

Как сообщают в QazTech Ventures, сотрудничество с сингапурским фондом Quest Ventures началось в марте 2020 года, после подписания соглашения о создании совместного фонда с капитализацией в 50 млн долларов. Согласно условиям соглашения, Фонд в ближайшие пять лет рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии.

Для Clockster данный инвестиционный раунд является вторым. Осенью 2018 года были привлечены инвестиции в размере 340 тыс долларов от казахстанского венчурного фонда ABC-I2BF Seed Fund и бизнес-ангела Олжаса Жиенкулова, который является сооснователем и директором сингапурского фонда Paladigm Capital.

«Проект Clockster, резидент Astana Hub — пример того, какие результаты должно приносить партнерство государства и бизнеса. Это первая крупная сделка в рамках деятельности фонда, созданного АО „QazTech Ventures“ совместно с сингапурскими партнерами. И я надеюсь, что это послужит толчком для создания полноценной экосистемы с работающей венчурной индустрией, что в свою очередь позволит сформировать конкурентоспособное стартап-сообщество. Наша поддержка и активное участие в расширении партнерских границ с зарубежными рынками поспособствует в будущем масштабированию подобных проектов. Команда выходит на Юго-восточный рынок, и я уверен, у них все получится», — прокомментировал сделку министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.