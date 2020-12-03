Антикоррупционная служба запускает конкурс IT-стартапов для профилактики коррупции

Объявлен онлайн-хакатон IntegrityTech.

В августе текущего года на совещании по вопросам борьбы с коррупцией Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости новых форм общественного контроля и максимальной прозрачности управленческих решений. В этой связи Антикоррупционная служба совместно с международным технопарком IT-стартапов Astana hub запускает общенациональный сбор идей по внедрению цифровых технологий, направленных на профилактику коррупции.

Проект осуществляется с целью консолидации инновационных идей, поддержки лучших цифровых решений посредством вовлечения IT-сообщества и демонстрации возможностей молодого поколения в генерации нестандартных подходов к системе госуправления. Также одной из значимых задач хакатона IntegrityTech является усиление общественного контроля за счет использования цифровых инструментов.

Проекты участников будут реализовываться на возмездной основе, более того, техническая поддержка и сопровождение новых идей будет проводиться на базе Антикоррупционной службы. Еще одно преимущество общенационального сбора идей заключается в том, что участникам проекта будет предоставлена возможность стажировки и трудоустройства в организациях-партнерах Агентства по противодействию коррупции.

Проект приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, отмечающемуся ежегодно 9 декабря. Заявки на участие принимаются до 7 декабря текущего года онлайн на портале ресурсов Академии Astana hub. Лучшие инициативы будут отобраны 8 декабря, а их воплощение в рамках марафона программистов казахстанцы смогут увидеть уже в марте 2021 года.