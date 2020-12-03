Первый в мире смартфон с Android 11 появился в Казахстане

Компания vivo объявила о старте продаж новой смартфонов линейки V20.

Vivo V20 — первое в мире устройство с 44 Мп селфи-камерой с режимом автофокусировки по глазам. Смартфон, работающий под управлением новейшей версии операционной системы Android 11, поступил в продажу в цветах «Таинственная полночь» и «Красочный закат».

Серия V20 включает в себя две модели — V20 и V20SE. Притягательная и утонченная новинка V20 SE оснащена 48 Мп основной камерой, 16 Мп фронтальной камерой с ночным режимом для селфи и быстрой зарядкой FlashCharge 33 Вт, и позволит запечатлеть все важные моменты.

Необычайно легкий и удивительно тонкий, смартфон представляет воплощение идеального дизайна. Устройство толщиной всего 7,38 миллиметра и весом 171 грамм очень удобно лежит в руке.

На 6,44-дюймовом FHD+ AMOLED-дисплее изображение выглядит красочно и реалистично. Экран смартфона с долей синего света менее 7,5% получил сертификат SGS.

Созданный по нормам 8-нм техпроцесса, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G отличается функциональностью, невероятной производительностью и низким энергопотреблением. Благодаря 8 ГБ оперативной памяти можно запускать любые приложения, а 128 ГБ встроенной памяти хватит на самые объемные видеофайлы и игры.

Быстрая зарядка FlashCharge 33 Вт восполнит заряд батареи до 65% раньше, чем закончится кофе-брейк: всего за 30 минут. А емкая батарея на 4000 мА/ч позволит подолгу заниматься любимыми делами: снимать фото, смотреть видео, слушать музыку и играть в игры.

Funtouch OS 11 на базе Android 11 отличается эстетикой минимализма и удобством. Если провести по главному экрану вправо, откроется Jovi Home — простой в использовании центр приложений.

Мир оживает на ваших снимках, сделанных с помощью тройной камеры с разрешением 48 Мп и искусственным интеллектом. Макросъемка и стандартные профессиональные режимы откроют перед вами широкие возможности для творчества. Снимайте улицы ночного города, завораживающие яркими огнями и отражениями. Чтобы снимки всегда были четкими, смартфон получил основную камеру с диафрагмой f/1,8 и поддержку HDR+ с алгоритмом Morpho.

Основная камера смартфона V20 SE динамически устраняет размытие благодаря электронной стабилизации, что позволяет снимать качественное видео даже на ходу.

Смартфон V20 SE работает долго благодаря батарее емкостью 4 100 мА/ч. К тому же он поддерживает 33-ваттную зарядку FlashCharge с 8 уровнями защиты. Смартфон заряжается до 62% всего за 30 минут, а на полную зарядку уходит менее часа.

8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти обеспечат бесперебойную работу всех приложений, программ и игр и достаточно места для хранения всех видео, фотографий и файлов.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 изготавливается по нормам 11-нм техпроцесса и обеспечивает быструю и бесперебойную работу всех приложений и игр.

Смартфон поддерживает технологию NFC, упрощающую повседневную жизнь. С помощью NFC можно оплачивать покупки в магазинах и проезд в общественном транспорте, а также проверять остаток денежных средств на своем счету.

Режим vivo Multi-Turbo на системном уровне оптимизирует программное и аппаратное обеспечение, повышая скорость работы и производительность системы.

Он включает в себя такие технологии, как AI Turbo, Net Turbo, Game Turbo, Cooling Turbo — для отвода тепла, Center Turbo оптимизирует основные системные ресурсы, ART++ Turbo оптимизирует работу компилятора.