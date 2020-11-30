Участились факты незаконного использования ЭЦП третьими лицами

За девять месяцев текущего года установлено более 30 фактов незаконной передачи ЭЦП.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщило об участившихся фактах использования ЭЦП третьими лицами. В период с 2015–2018 гг. зарегистрировано 15 административных правонарушений (статья 640 КоАП РК), а в 2019 году — 52 дела. За девять месяцев текущего года установлено более 30 фактов незаконной передачи ЭЦП и более пяти случаев несоблюдения мер по ее защите. По данным фактам налагались штрафы в размере от 10 до 150 МРП.

«В последнее время в адрес министерства поступают многочисленные материалы и жалобы по фактам незаконной передачи ЭЦП физических и должностных лиц. Важно помнить, что ЭЦП равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия», — отметил Руслан Абдикаликов, председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК.

По сравнению с предыдущим периодом возросли случаи передачи руководителями государственных органов и организаций своих ЭЦП другим работникам, а также случаи, когда работодатели не отзывают ЭЦП уволившихся работников. Подобные действия способствуют неправомерному использованию ЭЦП, что влечет административную и даже уголовную ответственность.

Для того чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенничества или, наоборот, нарушителем министерство рекомендует:

— Исключить передачу ЭЦП третьим лицам. В организациях для сотрудников, ответственных за подписание документов, выдать собственные ЭЦП.

— Отслеживать факты увольнения сотрудников, имевших ЭЦП от организации, и своевременно отзывать их ЭЦП.

— В случае утери немедленно перевыпустить ЭЦП, отозвав предыдущую, а также сменить пароль со стандартного на более сложный.