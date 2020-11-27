С начала года iKomek принял два миллиона обращений

Сегодня каждый житель столицы может воспользоваться удобным ему способом обращения: телеграм-ботом, сайтом акимата или мобильным приложением.

С начала текущего года в Единый контакт-центр iKomek 109 города Нур-Султана поступило более двух миллионов обращений. С первого звонка отработано и закрыто более 1,71 млн обращений. Сегодня сервисом iKomek пользуется более 600 тысяч жителей столицы, всего было принято около пяти миллионов обращений. Об этом сообщает акимат столицы. Контакт-центр 109 объединяет все контакт-центры коммунальных предприятий и является единой точкой контакта с жителями.

«Это говорит не только о том, что iKomek — удобный сервис, через который люди могут обратиться в акимат или коммунальные организации, но и показывает, что вовлеченность горожан увеличивается. Из проекта, начатого в 2018 году, сегодня iKomek 109 превратился в полноценную городскую службу, которая интегрирована в работу всех коммунальных предприятий и управлений акимата», — отметила руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek 109 Жаннат Дубирова.

Сегодня каждый житель может воспользоваться удобным ему способом обращения: телеграм-ботом, сайтом акимата или мобильным приложением. Каждое обращение автоматически будет зарегистрировано и передано на исполнение ответственным организациям. До полной отработки обращения специалистами центра iKomek контролируется ход исполнения.

Напомним, Единый контакт-центр iKomek 109 был определен горячей линией оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан во время введенного режима ЧП в Республике Казахстан. За время действия режима ЧП iKomek 109 отработал более 370 тысяч обращений по вопросам коронавируса. Также в период карантина отработано более 1,3 млн обращений.