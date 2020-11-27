МВД РК назвало фейком информацию об обязательной сдаче отпечатков пальцев

Ранее сообщалось, что эта норма вступит в силу в январе 2021 года.

Представители МВД РК назвали фейком информацию об обязательной сдаче отпечатков пальцев — она начала распространяться в соцсетях, пугая граждан тем, что с 1 января 2021 года эта процедура станет обязательной. Источником рассылки стал выпуск на Первом канале «Евразия». Отмечалось, что процедура будет обязательной для иностранцев, преступников и граждан страны, достигших 16-летнего возраста.

В ведомстве сообщили, что срок обязательной сдачи отпечатков пальцев при получении удостоверения личности был перенесен на неопределенное время: «Интервью с представителем Комитета миграционной службы МВД было записано корреспондентом 22 октября. Позднее было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры».