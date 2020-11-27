Huawei объявила победителей конкурса ICT Solutions Kazakhstan 2020

Проект направлен на поддержку молодых талантов через экосистему ИКТ.

Компания Huawei совместно с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби провела для казахстанских студентов и школьников конкурс в сфере ИКТ «ICT Solutions Kazakhstan 2020». Конкурс ICT Solutions Kazakhstan 2020 запущен в Казахстане впервые в партнерстве с ведущим вузом страны. Проект направлен на поддержку молодых талантов через экосистему ИКТ и повышение интереса к сфере как к инструменту решения реальных проблем общества в целом. Задача участников состояла в том, чтобы найти креативные решения для актуальных и социально важных проблем общества с помощью использования современных технологий.

«Huawei — это ведущий производитель комплексных ИКТ-решений на международном уровне по самым быстро развивающимся технологиям. Как компания с международным именем мы осознаем свою социальную ответственность и активно поддерживаем таланты. У Huawei есть целая серия программ, направленных на поддержку молодых специалистов — это ICT Сompetition, Seeds for the future, Honor Cup, — отметила PR-менеджер Huawei Technologies Айман Сахова. — Конкурс ICT Solutions Kazakhstan — это мероприятие нового формата, которое мы впервые проводим в Казахстане совместно с КазНУ им.аль-Фараби. Была проделана большая работа, и я хочу поблагодарить партнеров и участников проекта, которые готовы внести неоценимый вклад в решении социально важных проблем с помощью новых технологий».

ICT Solutions Kazakhstan 2020 проходил в три этапа. По результатам первого тура из поданных 228 заявок на участие в следующий этап прошли 42 проекта. Во втором туре участники подготовили видео с описанием идеи и вносимого социального эффекта от проекта. Все проекты были размещены на платформе для открытого голосования. 13 участников, набравших наибольшее количество голосов, перешли в третий тур, где представили бизнес-планы, учитывая распределение грантовых средств. Проекты финалистов охватили такие области как высокие технологии, здравоохранение и туризм.

Финальный этап конкурса состоялся в онлайн-формате — участники презентовали свои проекты жюри. Среди приглашенных экспертов были директор «Центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Алматы дарыны» Айгуль Касымбек, ведущий сервис менеджер АО «Казахтелеком» Владимир Ли-Шан-Шин, директор стоматологической клиники «DiolStone» Диас Касенов и руководитель отдела разработки «Beeline Казахстан» Серикбол Рахметов.

«Все проекты были хорошо представлены. При оценке учитывалось много факторов — связь с IT, инновационность, социальная значимость и креативность. Мы постарались услышать мнение всех экспертов и членов жюри и сделать объективный выбор. Надеюсь, этот проект подвигнет участников на новые идеи и их реализацию во благо города и страны», — отметил Маргулан Ибраимов, заведующий кафедрой по радиотехнике, электронике и телекоммуникациям КазНУ им.аль-Фараби.

Победителем конкурса стал проект учащегося гимназии № 15 г. Алматы Тимура Кырбасова «Изучение истории города». Идея проекта — в донесении исторических фактов до населения в непринужденной форме посредством звуковой системы оповещения и визуальной информации на экранах в общественном транспорте и остановочных пунктах города.

«Запоминание информации будет происходить подсознательно с помощью слуховой и зрительной памяти. Перед каждой остановкой в общественном транспорте будет запускаться звуковое оповещение и изображение на экране с информацией о личности или месте, в честь которого названа остановка. Например, ул. Зенкова будет звучать так: „А. П. Зенков — архитектор, одна из известнейших его построек в Алматы — Вознесенский кафедральный собор, построенный без единого гвоздя“», — пояснил финалист конкурса.

Второе место занял проект учащегося колледжа «Туран» Алиаскара Тынышбека «3D протезирование в РК», направленный на решение проблемы недоступности и дороговизны протезов. По словам разработчиков, в созданных ими протезах будет установлена система моментального измерения пульса и ЭМГ-модуль, который будет считывать напряжение мышц для управления протезом.

Проект «Clever Crutch» Бернара Сапарали из Будапештского университета технологии и экономики занял третье место. Clever Crutch это инновационная трость, которая помогает ориентироваться в пространстве людям с ограниченными возможностями. Она состоит из нескольких модулей, включая ультразвуковой сенсор, позволяющий определить расстояние до объекта и предотвратить столкновение с ним, и устройство акселерометр, который определяет состояние объекта и в случае падения трости и человека, GSM модуль направляет сигнал доктору и опекуну с точными геоданными объекта.

Победитель конкурса получил грант на реализацию идеи в размере 1 000 000 тенге. Участники, занявшие второе и третье места по 500 000 тенге. Топ-10 школьников и студентов получили Smart Bracelet от Huawei. Также все участники финального тура были награждены памятными призами от компании Huawei и КазНУ им.аль-Фараби.