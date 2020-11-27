Систему поиска археологических объектов из космоса планируют создать в Казахстане

Археологические объекты в степях будут искать с помощью спутников. Аналогичная система уже применяется в Перу и Египте

Ученый-археолог Назарбаев Университета Дэниел Пью при поддержке корпоративного фонда NAC Analytica и американской организации GlobalXplorer планирует создать систему, использующую спутники для поиска археологических объектов в степях Казахстана. Главная цель проекта — ускорить и автоматизировать процесс поиска археологических объектов. По мнению разработчиков, создание такой системы поиска позволит оптимизировать человеческие, временные и денежные ресурсы, а также заинтересовать широкую публику археологией, передает Sputnik.

«Когда люди слышат об археологии, они сразу представляют сидящих в грязи ученых с зубными щетками в руках. Это забавно, потому что сегодня в нашей сфере используют много высоких технологий. Проект, над которым мы работаем, идеален для Казахстана, потому что здесь много пространства, низкая плотность населения и не очень большой почвенный покров с точки зрения деревьев и растительности», — говорит доктор Пью.

Собирать, анализировать и документировать полученную со спутников информацию (на основе полученных в высоком разрешении снимков) будут ученые. На втором этапе археологи будут сопоставлять полученные данные с теми, которыми располагают местные жители — ведь именно они порой осведомлены о древних объектах гораздо лучше, чем научное сообщество.

На втором этапе планируется запустить интерактивный веб-сайт, где к процессу опознавания археологических объектов уже привлекут обычных пользователей.

«Каждый, кто зайдет на сайт, сможет создать имя пользователя и получит доступ к панели управления и мониторинга. Там будут выводиться снимки, сделанные спутниками, с вопросом „Видите ли вы здесь что-нибудь интересное?“. Если пользователь отвечает „нет“, экран выведет другие снимки. Если пользователь отвечает „да“, то снимок покажут другим пользователям. Таким образом, если определенный снимок получит много положительных ответов, на место будет направлена команда ученых для археологических работ. Процесс будет захватывающим!», — говорит профессор Пью.

По его словам, аналогичная система уже успешно используется в Перу и Египте. А компания Google использует ее для функции распознавания лиц. Ученый также отметил высокую мощь спутниковых технологий, которые доказали свою эффективность в 2016 году, когда в Костанае обнаружили геоглиф. Тогда местный ученый использовал Google Maps.