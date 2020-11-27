Ввести плату за скачивание электронных книг в библиотеках предложили в Казахстане

Подобная мера позволит библиотекам зарабатывать.

Депутат сената Нурторе Жусуп озвучил проблему оцифровки и хранения книг в библиотеках, документов и записей в архивах. На пленарном заседании сената депутат озвучил запрос на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова. По словам сенатора, сейчас в отечественных библиотеках и архивах недостаточно внимания уделяется хранению документов и записей. Даже в Национальном центре рукописей и редких книг, принадлежащем Нацархиву, недостаточно места для хранения документов, передает Sputnik.

«По мере увеличения фонда здание не может вместить материалы. Здание центра совершенно не соответствует европейским требованиям. К тому же выставка, подготовленная для зрителей, небольшая. Поэтому по мере увеличения книжного фонда необходимо наращивать научно-экспертную группу в центре», — сказал парламентарий.

Нурторе Жусуп обратил внимание и на вопросы совершенствования реставрационной деятельности, подготовки специалистов и улучшения состояния архивов в регионах. Он подчеркнул, что качество процесса цифровизации книг и документов оставляет желать лучшего.

«Большинство из них плохого качества и трудно читаемы. Не предназначены для скачивания. Если чтение книг сделать бесплатным, а скачивание платным, это позволило бы улучшить материальное положение библиотек. А в архивах такие возможности пока не предусмотрены. В некоторых архивах области нет даже своих сайтов. Онлайн ознакомиться с архивными документами невозможно», — добавил депутат.

Сенатор отметил, что эти вопросы должны быть проработаны и усовершенствованы совместно с министерством культуры и спорта и министерством образования и науки Казахстана. Кроме этого, депутат заявил, что в стране необходимо оцифровать рукописи, редкие книги, другие ценные документы, обеспечив их доступность для граждан.