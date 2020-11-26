Багдат Мусин обсудил вопросы партнерства с представителями общественных организаций

Министр остановился на вопросах взаимодействия в рамках программы цифровизации.

24 ноября состоялась онлайн-встреча профильных НПО в рамках IX Гражданского форума Казахстана с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным. В ходе встречи министр поделился информацией о реализации текущих проектов, планах и перспективах деятельности ведомства. Также он рассказал о модернизации государственных электронных порталов, упрощении процессов по получению государственных услуг в онлайн-формате и ответил на вопросы о развитии телекоммуникационной отрасли и ее регулировании.

Одной из тем обсуждения стало расширение покрытия широкополосного интернета, особенно в отдаленных населенных пунктах, изменение требований к качеству связи, предъявляемых к операторам, и вопросы по защите персональных данных.

Багдат Мусин отметил, что в настоящий момент принимается решение по освобождению операторов от уплаты 90% налогов и инвестирование этих средств в строительство сетей, доведение интернета в села с населением 250 человек и более. Также министр отметил, что в настоящее время обеспечение интернета в сельских населенных пунктах производится по двум технологиям — по оптоволокну и мобильному широкополосному доступу.

Министр также остановился на вопросах взаимодействия в рамках программы цифровизации с другими ведомствами, участии министерства в проектах цифровизации отдельных отраслей экономики, а также процессах, связанных с построением качественного диалога с НПО в будущем, пригласив присутствующих к обсуждению перспектив сотрудничества и совместной работы.