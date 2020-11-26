Крупный российский ритейлер выходит в Казахстан?

Компания DNS, специализирующаяся на продаже техники и электроники, ищет специалистов в Нур-Султане.

Сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS разместила на сайте Head Hunter вакансии ведущего юриста, главного бухгалтера и ведущего специалиста по кадрам в Нур-Султане. Известно, что российская компания планирует открыть в Казахстане порядка 50 магазинов.

ООО «ДНС Ритейл» основана в РФ в 1998 году, сейчас она представлена более чем в 400 городах (1300 магазинов). Специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также является производителем ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов. В 2020 году ООО «ДНС Ритейл» заняла 31 место в рейтинге Forbes Russia «200 крупнейших частных компаний», ее выручка составила 268,5 млрд рублей.

Об открытии точек продаж или интернет-магазина DNS в Алматы пока не сообщается. Основными конкурентами российского игрока на казахстанском рынке будут Технодом (основана в 2002 году, 82 магазина), Sulpak (основана в 1992 году, 134 магазина), Alser (основана в 1995 году, 154 магазина), Мечта (58 магазинов), «Белый ветер» (основана в 2000 году, 40 магазинов), FORA (основана в 1997 году, 21 магазин) и Evrika (основана в 2000 году, 21 магазин).